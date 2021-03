Il 16 ottobre 2017, la giornalista e blogger maltese Daphne Caruana Galizia, 53 anni, è rimasta uccisa nell'esplosione della sua auto.

Le sue indagini sulla corruzione, l'evasione fiscale e gli affari loschi sull'isola di Malta le sono costate la vita, e la sua morte ha scatenato scandali a livello politico.

"L'hanno fatta saltare in aria"

Il caporedattore del "Times Malta", Herman Grech, collega di Daphne, ha deciso di trasformare questa storia in un'opera teatrale, dal titolo "The Blew Her Up".

Tradotto: "L'hanno fatta saltare in aria".

La locandina dello spettacolo dedicato a Daphne Caruana Galizia. AP Photo

"La base criminale è il prodotto del sistema"

L'opera è attualmente in scena a La Valletta, la capitale di Malta-

Spiega Herman Grech:

"È in parte realtà, in parte fiction. Ma il modo in cui ho costruito lo spettacolo è molto giornalistico, con le interviste a un certo numero di persone che erano in qualche modo coinvolte nella storia. Così, ho intervistato il figlio di Daphne Caruana Galizia, Matthew, che ha visto sua madre letteralmente bruciata e la sua testimonianza è stata scioccante. Ho intervistato l'investigatore della polizia e altre fonti mie. Ma, chiaramente, la base criminale è il prodotto del sistema, del nepotismo, della corruzione".

Herman Grech, caporedattore del "Times Malta". AP Photo

Il palco è al centro del teatro per una maggiore trasparenza.

Tutti i protagonisti in scena dipingeranno un ritratto della personalità di Daphne e di ciò che ha rappresentato nella società maltese.

Il processo all'attentatore si è appena svolto in gennaio, 15 anni di carcere, ma è solo un sicario: i veri mandanti sono ancora liberi...

"Il teatro può essere persino più efficace del giornalismo"

Continua Herman Grech:

"Quello di cui stiamo discutendo qui è lo schifo a volte, troppo spesso, della politica legata agli affari e al crimine. Penso che questo problema non sia solo del nostro piccolo paese, esiste in tutta Europa. Quindi, credo che il teatro sia un mezzo molto importante per trasmettere certi messaggi. E a volte - per quanto odi dirlo - il teatro può essere quasi più efficace del giornalismo".

Il testo è rappresentato in inglese per raggiungere un pubblico internazionale.

"They Blew Her Up" fa il tutto esaurito da più di una settimana, ma può essere visto anche in diretta streaming sul sito del teatro Spazju Kreattiv Theatre di La Valletta.