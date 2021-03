Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo pari a 6 sulla scala Richter

Un terremoto di magnitudo pari a 6 gradi sulla scala Richter ha interessato la Grecia centrale, la notte scorsa: l'epicentro del sisma è stato individuato 10 chilometri a nordovest di Tirnavos, cittadina a nord della capitale(a circa 360 chilometri da Atene) e una ventina di chilometri a nord di Larissa.

In migliaia hanno trascorso la notte fuori dalle proprie abitazioni.

"Le case sono in pessime condizioni - racconta Bratsidas, un giovane di 22 anni - non sappiamo dove andare o cosa fare. In questo momento gli autobus ci porteranno in un hotel a Trikala per passare la notte. Per fortuna è venuto qui l'esercito, i militari ci hanno dato anche l'acqua da bere; gli esperti devono venire a vedere le case per sapere se possiamo tornarci dentro".

Dopo la scossa principale sono seguite altre di assestamento.

Si sono registrati danni a abitazioni e cose al momento non risultano feriti gravi.