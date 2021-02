Omicidio Attanasio: parla un testimone

Euronews ha raggiunto in Congo in un villlaggio del parco di Virunga un testimone del gruppo che seguiva il convoglio umanitario attaccato dai rivoltosi al momento in cui hanno perso la vita l'Ambasciatore Italiano Attanasio la sua guardia del corpo e l'autista.

"Abbiamo sentito colpi d'arma da fuoco, visto che eravamo nel gruppo di Kibumba. Non capendo quello che stava accadendo ci siamo avventurati sul posto dove era stato catturato l'ambasciatore italiano con la sua delegazione e gli autisti. I ribelli lo avevano condotto nella giungla dove si sono imbattuti nella guardia forestale che stava lavorando in prossimità di una condotta elettrica. Così è scoppiato un conflitto a fuoco nel quale l'ambasciatore è stato colpito. Hanno ucciso l'autista ed è stato colpito anche il carabiniere, che è morto sul colpo, mentre sopraggiungevano le forze armate dell'esercito regolare del Congo che hanno soccorso l'ambasciatore per condurlo all'ospedale di Goma dove purtroppo non è arrivato in tempo".