L'ultimo consiglio dei ministri presieduto dal dimissionario Giuseppe Conte ha approvato un decreto legge sull'autonomia del Comitato Olimpico Italiano (Coni), scrive Ansa.

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha appena informato al telefono il n.1 dello sport mondiale, Thomas Bach, dell'approvazione del 'Decreto Cio' da parte del consiglio dei ministri. Malagò, che ha interrotto il cda di Milano-Cortina, ha detto al presidente del Cio "la legge è ok, l'autonomia è salva".

"Sono molto felice", la replica di Bach.

Ora l'ultima parola spetta al Parlamento in sede di conversione.

Il provvedimento sull'autonomia era un passaggio necessario per evitare quella che in molti hanno definito una "figuraccia" internazionale, con il rischio che l'Italia si presentasse alle prossime Olimpiadi senza tricolore e inno di Mameli. Come la Russia in passato, e come rischiano Iraq e Bielorussia.

Per mercoledì è previsto il pronunciamento finale del CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, che chiede da 2 anni all'Italia il rispetto della carta olimpica per quanto riguarda l'autonomia del comitato.

"Per la lunga e gloriosa storia sportiva e democratica del nostro Paese era improbabile che l'Italia venisse così duramente sanzionata già domani, ma la decisione di oggi fuga ogni dubbio e risolve il problema dell'indipendenza del Coni lasciato aperto dalla riforma del 2019", il commento del ministro dello sport, Vincenzo Spadafora.

Perché l'Italia rischia le Olimpiadi

Il CIO contesta la riforma dello sport approvata dal primo governo Conte, quello gialloverde con il leghista Giancarlo Giorgetti sottosegretario con delega allo Sport. Il punto più contestato della riforma è stata la creazione di una nuova società pubblica, "`Sport e Salute'', per gestire i finanziamenti annuali allo sport elargiti dallo Stato. Mantenimento degli impianti, antidoping, strutture territoriali e promozione sportiva: tutto questo dovrebbe fare capo a Sport e Salute, con un budget di oltre 300 milioni.

Questo flusso di denaro era prima gestito da Coni Servizi Spa, un braccio operativo del Coni. ``"La Carta Olimpica vieta categoricamente che un comitato olimpico sia gestito dal governo, e in questo momento Sport e Salute è un ramo operativo del governo'', ha detto il presidente del CONI, Giovanni Malagò.

Gli organismi internazionali come il CIO e la FIFA in genere minacciano di sospensione gli affiliati nazionali per proteggere il potere decisionale dei funzionari sportivi dall'ingerenza dello Stato.

E così, per esempio, il Kuwait si è trovato a gareggiare alle Olimpiadi di Rio de Janiero 2016 come ``Atleti olimpici indipendenti''; ai giochi invernali di Pyeongchang 2018, la Russia ha portato i suoi atleti sotto il nome neutro "Atleti olimpici dalla Russia'', conseguenza dello scandalo doping.

Il presidente del CIO aveva suggerito che, in circostanze estreme, l'Italia avrebbe potuto perdere anche il diritto di ospitare le Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina d'Ampezzo.

Come siamo arrivati a questo punto?

Il Cio ha chiesto al Governo italiano di restituire al comitato olimpico nazionale piena autonomia, ma l'empasse politica non ha partorito una soluzione alla disputa che ha radici lontane 27 mesi. Ecco tappa per tappa lo scontro.