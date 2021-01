L'annuncio del governo: Conte rassegnerà le dimissioni questo martedì

L'annuncio ufficiale è comparso sul sito del governo poco dopo le 19: martedì 26, nel corso del Consiglio dei Ministri previsto in mattinata, Giuseppe Conte comunicherà ai ministri la volontà di rassegnare le sue dimissioni. Subito dopo il premier salirà al Quirinale per rimettere il mandato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Un annuncio che ha messo fino alle voci di dimissioni imminenti che si rincorrevano da ore e che di fatto apre una crisi al buio, visto che Conte non avrebbe alcuna garanzia sulla possibilità di un terzo mandato.

Non ha dato frutti l'operazione di reclutamento, tentata fino all'ultimo in Senato, dei cosidetti responsabili, che si sono sfilati uno dopo l'altro: il governo non dispone dei voti necessari e avrebbe rischiato di andare sotto già mercoledì in occasione della relazione sulla giustizia del guardasigilli Bonafede.

L'unica certezza al momento è l'avvio delle consultazioni al Quirinale che, nelle intenzioni di Mattarella, saranno molto veloci. In ogni caso difficilmente potranno cominciare prima di mercoledì pomeriggio. Sulla strada ci sono infatti motivi tecnici per la preparazione dei locali con le indispensabili sanificazioni. Mercoledì mattina inoltre il presidente Sergio Mattarella ha in programma la cerimonia per le celebrazioni del Giorno della Memoria.