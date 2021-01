Troppi morti in Sassonia: bare accatastate in luoghi di fortuna

La Sassonia come Bergamo nella prima ondata. Troppi morti e i servizi funerari vanno in tilt. Passa anche un mese prima che i parenti possano celebrare l'addio al proprio al caro. Il Land ha dovuto chiedere aiuto ai forni crematori degli altri distretti. L'età media avanzata e il mancato rispetto delle regole fanno sì che la regione abbia la maglia nera in Germania.

Nella maggior parte dei casi si tratta di anziani in case di riposo. A volte andiamo più volte al giorno nella stessa residenza. Sono situazioni atroci. Vediamo gli operatori delle Rsa esausti. Benjamin Wolf gestore di pompe funebri

I lavoratori del settore hanno faticato a farsi inserire nella lista di coloro che lavoravano per l'emergenza. Per vedersi garantite attrezzature adeguate e assistenza per i loro figli.

I forni crematori vengono spinti al limite. In Sassonia ci sono 10 crematori, che forniscono circa 1.700 posti in magazzini refrigerati. Ma, in questo momento, stanno lottando per tenere il passo con i morti. In alcuni luoghi, le bare sono state accatastate una sopra l'altra, mentre in altri sono state spostate in depositi di fortuna.