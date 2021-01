Kim Jong-un: "Non tutti gli obiettivi economici sono stati raggiunti"

Aprendo l'ottavo congresso del Partito dei Lavoratori, il leader nord-coreano Kim Jong-un ha ammesso il mancato raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico del paese.

Il presidente ha tenuto il suo intervento davanti all'assemblea dei delegati, riuniti per la prima volta da cinque anni a questa parte, per l'avvenimento politico in cui vengono messi a punto gli indirizzi futuri in materia di economia e rapporti con l'estero.

Mentre i negoziati con gli USA per la denuclearizzazione della penisola coreana sono in stallo, esaminando il piano di sviluppo quinquiennale appena concluso, il leader di Pyngyongyan ha riconosciuto che "quasi tutti i settori sono rimasti molto al di sotto degli obiettivi fissati", Il leader ha fatto dell'autosufficienza uno dei pilastri della sua politica, tanto nel campo civile che in quello militare.

Nonostante la pandemia in atto al congresso partecipano 6000 persone,^Secondo i dati ufficiali tuttavia in Corea del Nord si registrerebbe l'assoluta assenza di contagi.