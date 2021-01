Bruxelles cambia marcia: al volante ammessi solo i 30km/h

A passo d'uomo. Non proprio ma quasi. dal primo gennaio a Bruxelles si guiderà a una velocità massima di 30 km/h.

Non una primissima per la capitale belga che sperimenta limiti estremi di velocità in diversi quartieri dal 2018, come a Schaerbeek.

I pareri sull'iniziativa restano discordi, c'è chi dice la sposa a braccia aperte, pensando in modo particolare ai bambini e chi invece la limiterebbe solo in prossimità degli istituti scolastici.

La sindaca di Schaerbeek Cécile Jodogne commenta: "Ci sono ancora i recalcitranti, gente che non capisce che la sicurezza in strada è una sfida importante , non solo ha un effetto diretto sulla diminuzione degli incidenti, ma negli ultimi due anni non abbiamo avuto incidenti pesanti e c'è molta più tranquillità nel quartiere".

Stando al rapporto della polizia, nell'ultimo anno si è registrato una diminuzione degli incidenti del 12%.