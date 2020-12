Uk, record di nuovi casi. La Svezia verso un lockdown rigido

Nuovo record di nuovi casi di coronavirus in Gran Bretagna. In un solo giorno sono stati registrati più di 41.000 nuovi contagi, e la tendenza in atto da tempo aumenta lo stress di medici e infermieri dei reparti di terapia intensiva. Analoga la situazione anche in galles e Scozia, dove si teme il collasso del sistema sanitario.

Cifre in crescita anche in Spagna, dove il numero di morti per coronavirus ha superato i 50.000.

Per convincere i riluttanti al vaccino, le autorità annunciano che chi rifiuterà di farlo verrà incluso in una lista nazionale.

Nonostante i numeri non mostrino segni di allentamento della pressione pandemica, l'OMS sottolinea i progressi fatti nel campo della ricerca. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: "Sono state aperte nuove strade, anche grazie alla straordinaria cooperazione tra pubblico e privato. Nelle ultime settimane è iniziata in diversi paesi la somministrazione di vaccini sicuri ed efficaci, il che è un incredibile risultato scientifico. L'OMS non si fermerà finché in tutti i Paesi tutti coloro che ne avranno bisogno non avranno accesso ai nuovi vaccini e saranno protetti".

In Italia si segnala la presenza di una variante del covid-19 analoga a quella individuata in Gran Bretagna. Il dato arriva da una ricerca dell'Università di Brescia su un paziente che continuava a restare positivo anche dopo l'avvenuta guarigione clinica. Secondo gli esperti, anche in questo caso i vaccini dovrebbero funzionare.

Infine, sebbene in ritardo, la Svezia si prepara a un lockdown severo, con la chiusura di centri commerciali, uffici e trasporti pubblici, se necessario. Si tratta di una marcia indietro delle autorità di Stoccolma, che in un primo momento avevano escluso l'adozione di un regime di blocco sanitario.