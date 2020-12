Champions League: la Juve pesca il Porto, l'Atalanta il Real Madrid

L'urna di Nyon ha dato il suo responso per gli ottavi di finale di Champions League. L'Atalanta di Gasperini, che quest'anno fatica in campionato, affronterà il Real Madrid di Zidane. Difficile, ma non impossibile.

"Non abbiamo mai giocato contro di loro in Europa", dice Emilio Butragueño responsabile delle relazioni istituzionali dei blancos. "Sono una squadra molto offensiva, la scorsa stagione hanno fatto un torneo incredibile. Dovremo essere molto attenti e concentrati su ogni dettaglio, ovviamente".

Va meglio alla Juventus, che pesca il Porto. Ma anche lo scorso anno sembrava cosa fatta con l'Olympique Lyonnais. E invece... "Possiamo anche essere favoriti. Il problema secondo me è arrivare in quel momento in ottima forma. E l'anno scorso non ci siamo riusciti", spiega il vicepresidente bianconero, Pavel Nedved.

La Lazio, ultima italiana ancora in corsa, se la vedrà contro la corazzata del Bayern Monaco, campione in carica.

Altra sfida da tenere d'occhio, quella tra Barcellona e Paris Saint-Germain, che già 3 anni fa fece le prime pagine dei giornali, con l'incredibile remontada blaugrana: 6-1 al ritorno, dopo il 3-0 incassato all'andata.