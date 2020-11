Il Cyber Monday è arrivato. L'evento dello shopping online che segna l'inizio della stagione degli acquisti prenatalizi. Il Cyber Monday tradizionalmente si concentra sulle offerte online un periodo d'oro iniziato con il Black Friday. È un fenomeno di vendita al dettaglio partito dagli Stati Uniti, ma in rapida espansione in Europa. E quest'anno è destinato a battere tutti i record a causa del blocco di coronavirus.

Guillaume Pooza, CEO della società di pagamenti digitali Checkout.com: "Abbiamo una nuova normalità a questo punto, in cui abbiamo guadagnato dai tre ai cinque anni. Le persone acquistano ormai quasi escusivamente online. Questa è una tesi in cui noi di Checkout abbiamo sempre creduto, che è che le cose stanno andando solo in una direzione, vale a dire che la quota di mercato online non farà che aumentare. Ma penso chiaramente a questi parametri di riferimento che vediamo ora ... il rapporto di online è molto più alto, almeno nei nostri numeri, e ne siamo entusiasti".

Se qualcuno gongola però, il piccolo commercio soffre. In Europa ad esempio la situazione è molto differenziata. Nel Regno Unito il mercato online è florido. Buona la situazione anche in Francia o Germania. Quando però si passa all'Italia la situazione cambia. Complice la pessima infrastruttura internet in molte regioni e il fatto che molte attività non sono state in grado di attrezzarsi alla sfida digitale.