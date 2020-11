"La Chiesa cattolica ha tradito la sua vocazione morale dando priorità alla difesa della sua reputazione rispetto alla tutela dei minori vittime di abusi sessuali da parte di religiosi": suona così il rapporto pubblicato dall'inchiesta indipendente sugli abusi ai minori condotta nel Regno Unito e che si è conclusa con una censura totale delle autorità religiose nazionali impegnate più a insabbiare che a far emergere la verità e denunciare i responsabili alla giustizia.

Il cardinale Nichols sulla graticola

In particolare viene criticata la gestione del cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster e primo rappresentante della minoranza cattolica in Inghilterra e Galles. Si accusa anche una certa mancanza di collaborazione da parte del Vaticano nell'inchiesta. Nel rapporto finale si ricorda che fra il 1970 e il 2015 la Chiesa cattolica ha ricevuto in Gran Bretagna più di 900 segnalazioni di abusi sessuali ai danni di minori e accuse di averli perpetrati rivolte a oltre 900 fra preti, monaci e volontari. In quel lasso di tempo ci sono state solamente 177 azioni penali, che hanno portato a condanne in 133 casi.

Una repressione fallita

"La Chiesa cattolica ha avuto molti decenni per riformarsi e assicurarsi che questi insabbiamenti e la complicità con gli autori di abusi, che abbiamo visto in passato, non venissero messi in luce. Ma non ci sono riusciti; quindi credo che abbiamo bisogno dell'azione dei governi, e ovviamente in Gran Bretagna del governo britannico, per assicurarci che tutto questo cessi in futuro": ha detto Richard Scorer, uno degli avvocati delle vittime degli abusi.

Cardinal Nichols in difesa

Il cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster si è difeso rilasciando questa dichiarazione: "Mi dispiace, sono davvero profondamente mortificato che ciò sia accaduto nel contesto della Chiesa cattolica e in questo periodo di 50 anni, e voglio promettervi che, ancora una volta, faremo di tutto per dare risposte adeguate e giuste". Il cardinale Nichols ha accettato le conclusioni del rapporto e ha assicurato che la Chiesa cattolica di Gran Bretagna è pronta "a imparare e a migliorare". "Non basta che dica quel che farà - ha commentato una delle vittime degli abusi - Deve essere effettivamente costretto a farlo e dall'esterno. Non mi fido di quello che dice la Chiesa".

La parole del Papa

In seguito alla pubblicazione del rapporto sul caso dell'ex cardinale statunitense Theodore McCarrick - abusatore seriale che era riuscito a ingannare anche Papa Giovanni Paolo II - Papa Francesco ha rinnovato la sua vicinanza alle vittime di ogni abuso e "l'impegno della Chiesa per sradicare questo male". Lo ha detto al termine dell'ultima udienza generale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------