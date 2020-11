Joe Biden è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il democratico conquista la Pensylvania ottenendo così gli elettori necessari per andare alla Casa Bianca. Contando anche Nevada e Arizona, che l'agenzia AP gli assegna, Joseph Robinette Biden Jr. arriva così a 290 grandi elettori. Non dovrà attendere l'esito dello spoglio in North Carolina e Georgia per esultare, quota 270 è stata superata ampiamente.

In queste ore, da New York a Washington sta esplodendo l'entusiasmo in strada dei suoi supporter. Clacson a tutto spiano e urla di gioia festeggiano il 46° presidente USA. La Commissione elettorale federale ha eslcuso di avere prova alcuna di brogli, smentendo tutte le accuse di Donald Trump.

"Non c'è alcuna prova che ci siano stati brogli" o "voti illegali" alle elezioni statunitensi, afferma Ellen Weintraub, componente della Commissione. Weintraub ha parlato di "pochissime denunce" su eventuali scorrettezze, ma nessuna di queste suffragata da prove.

Donald Trump si è recato sabato mattina al suo golf club di Sterling, in Virginia: la sua prima uscita dal giorno delle elezioni presidenziali di martedì. Il presidente uscente non si è più pronunciato da giovedì sera, quando ha tenuto un discorso della Casa Bianca in cui ha rivendicato la vittoria e denunciato, senza alcuna prova, pratiche fraudolente.

La diretta: festeggiamenti, reazioni e discorso di Joe Biden