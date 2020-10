La città di Nizza colpita ancora una volta dal terrorismo islamico. Questa volta tre persone sono state accoltellate e uccise - una donna addirittura decapitata - nella chiesa di Notre Dame

"Ho sentito degli spari e poi ho capito che erano successe delle cose orribili là dentro", dice un testimone al microfono di Euronews.

Da clandestino a terrorista

L'attentatore è stato fermato dalla polizia in dieci minuti. I gendarmi lo hanno ferito a una spalla e immobilizzato.

È un tunisino di 21 anni, Brahim Aouissaoui, sbarcato a Lampedusa appena qualche settimana fa, e arrivato da clandestino in Francia. Piantonato in ospedale dichiara di aver agito da solo. Ha rivendicato l'attacco e durrante l'arresto continuava a ripetere "Allah è grande".

L'antiterrorismo indaga sull'episodio, che segue di due settimane esatte il barbaro omicidio di Samuel Paty, il professore decapitato a Parigi da un estremista ceceno.

Settemila militari in campo

Il presidente della Repubblica annuncia che da oggi settemila militari presidieranno le strade del Paese. Dopo gli attentati del 2015 ne erano stati schierati tremila, nell'ambito dell'operazione Sentinelle per il controllo del territorio.

Per il resto il discorso di Emmanuel Macron a Nizza è stato un deciso, forte richiamo all'unità:

C'è solo una comunità in Francia ed è quella nazionale. Voglio dire a tutti i cittadini che dobbiamo essere uniti, non importa quale sia il nostro credo o se abbiano una fede. Dobbiamo stare vicini e non lasciare che le divisioni vincano Emmanuel Macron Presidente della Repubblica francese

Una tragedia evitabile

Dalla comunità locale, soprattuto quella cattolica si levano proteste: l'allerta era alta dopo l'omicidio di Paty e le reazioni di una parte del mondo musulmano contro la Francia per le vignette ripubblicate da Charlie Hebdo. Così oggi ci si chiede se poteva essere fatto qualcosa in più.

“La prima reazione è stata di rabbia perché quando ci si aspetta una tragedia è meglio agire per evitarlo invece di aspettare e discuterne a cose fatte - dice Gil Florini, parroco di Saint-Pierre d'Arène - Fa arrabbiare perché sapevamo che sarebbe successo ancora e avevamo i mezzi per impedirlo, ma non abbiamo fatto niente al riguardo. Dobbiamo smettere di pensare ingenuamente che tutti abbiano buone intenzioni perché non è così".

Doppia emergenza

Per la Francia, da oggi chiusa per l'epidemia, il terrorismo islamista è un'emergenza nell'emergenza. Negli stessi momenti l'allarme è scattato anche ad Avignone,dove un uomo con un coltello, probabilmente uno squilibrato, è stato ucciso e a Gedda, in Arabia Saudita, dove una guardia del consolato francese è stata attaccata e ferita.