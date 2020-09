"È una punizione per la classe operaia", afferma María José Berral, un'infermiera in pensione. Vive a Puente de Vallecas, uno dei quartieri più svantaggiati in cui il governo regionale di Madrid, ha applicato restrizioni ed è convinta che le misure abbiano un chiaro pregiudizio ideologico.

La strategia per contenere l'incidenza del virus si è tradotta in un confinamento selettivo che colpisce, per la maggior parte, le zone più depresse del sud.

“Ci incolpano di ciò che sta accadendo. Dicono che sono i nostri modi di vivere e non le nostre condizioni di vita ", dice la Berral, che è anche membro della piattaforma in Difesa della salute pubblica.

“L'80% di chi vive a Vallecas non può telelavoro. La maggior parte delle donne si trasferisce nei quartieri settentrionali per prendersi cura di loro, pulire case, in molti casi senza alcun tipo di copertura sociale, il che significa che non hanno modo di giustificare questi lavori per potersi trasferire ”, aggiunge.

Delle 37 aree colpite, la maggior parte ha un reddito inferiore a 25.000 euro all'anno per famiglia. Solo sei di loro raggiungono 30.000. Anche uno dei quartieri di Villaverde è tra i redditi più bassi, con una media annua pro capite di 6.000 euro, secondo l'Istituto Nazionale di Statistica.

Il confine segnato dalle restrizioni mostra come la pandemia di coronavirus, ancora una volta, abbia colpito più duramente le zone più povere.

Una costante storica

Per Ricardo Campos, direttore dell'Istituto di storia del CSIC e presidente della Società spagnola di storia della medicina, i dati non sorprendono: “Quando ci sono disastri o epidemie, le zone più depresse hanno più infezioni e più mortalità. È una costante storica e un classico nello studio delle pandemie ”.

In effetti, un rapporto realizzato 100 anni fa dal medico igienista, César Chicote, indica i quartieri meridionali di Madrid come fonti di infezioni, dove le pandemie si diffondono più rapidamente, e ha indicato le abitazioni scadenti come uno dei motivi.

Secondo l'esperto, storicamente, queste zone hanno accolto un'ondata di immigrati provenienti da diverse regioni della Spagna che venivano a lavorare nelle fabbriche. In soli vent'anni alcuni quartieri sono passati da 5.000 abitanti a circa 200.000.

Le conseguenze? “Case molto piccole sono state costruite molto rapidamente. Case di 40 mq dove vivevano intere famiglie. Case con poca luce, mancanza di ventilazione. Quartieri densamente popolati, in cui le persone vivevano le une sulle altre ”, dice Campos.

"La malattia degli alloggi"

Il medico è venuto a chiamare "malattia abitativa" per pandemie che hanno avuto un tasso di mortalità raddoppiato nelle zone povere del sud.

Come sta accadendo oggi con il coronavirus, il tasso di aree come Puente de Vallecas è di circa 1.200 casi ogni 100.000 abitanti. Un'incidenza molto superiore alla media nazionale e alla media di Madrid, che si aggira intorno ai 600 casi ogni 100.000 abitanti.

Nell'indicare l'alloggio scadente come possibile causa di diffusione, è d'accordo sia con l'infermiera che con il ricercatore. Berral assicura che occorre lavorare per rafforzare le condizioni di vita. “Come si può imporre la reclusione quando in quattro vivono nella stessa stanza? Ce lo dica il governo ”.

Bandierine per ricordare i morti spagnoli

Cosa è cambiato in un secolo?

Se il dottor Chicote fece la sua relazione nel 1914 per verificare che nulla fosse cambiato rispetto agli studi precedenti. Ora, Campos dice che le condizioni di vita sono migliorate, ma c'è una costante che rimane: la disuguaglianza economica colpisce la disuguaglianza nella salute.

“Oggi ci sono famiglie molto numerose che vivono in case molto piccole. La differenza di classe sociale li porta a vivere in condizioni più precarie e quando arriva una pandemia come quella attuale, la differenza tra i quartieri è molto più evidente ”, dice il ricercatore.

Le conclusioni del rapporto sono state chiare e concise, la soluzione è intervenire nei quartieri per migliorare le condizioni igieniche e ridurre la precarietà. Qualcosa che in pratica non è stato possibile realizzare così rapidamente come avrebbe dovuto.

"Questo è un disastro, è un abbandono di tanti anni e ancor di più da quando è iniziato il coronavirus", ribadisce l'infermiera. “Devi mettere più mezzi. Nessun tracker ha chiamato qualcuno da Puente de Vallecas per seguirlo. Il confinamento per quartiere non è una soluzione, né la accetteremo ”.

Anche per il ricercatore queste restrizioni non hanno molto senso. “In una megalopoli come Madrid è impossibile confinare le parti. Intere popolazioni devono essere confinate. Essendo così interconnesso o confini l'intera Madrid o è un patch che non serve a molto ”.

Il Cerchio di Horwitz

C'è un termine scientifico che spiega le parole di Campos: il cerchio di Horwitz. Una teoria che stabilisce una certa circolarità tra povertà e malattia. In sintesi: "Uomini e donne si ammalano perché sono poveri, diventano più poveri perché sono malati e più malati perché sono più poveri".

Lo schema di Madrid si ripete in altre città della penisola. Con il circolo di Horwitz in mano, uno studio condotto a Barcellona dall'Istituto di ricerca medica dell'Hospital del Mar, ha mostrato che, nei quartieri più poveri di Barcellona, ​​l'incidenza di COVID-19 era molto più alta che nei quartieri con redditi più alti.

Secondo questo studio, effettuato tra il 26 febbraio e il 19 aprile, durante la prima ondata, Nou Barris, la zona con il reddito più basso, ha registrato un'incidenza 2,5 volte superiore a Sarrià Sant-Gervasi, i quartieri con il reddito più alto.

La dottoressa María Grau, ricercatrice principale dello studio, spiega, concordando con la dottoressa Campos, che nel caso di Barcellona, ​​la precarietà del lavoro e le peggiori condizioni abitative sono due dei motivi che influenzano questa differenza. Inoltre, spiega Grau, "I lavori che non possono essere eseguiti sul computer sono i più rischiosi".

Il medico è chiaro: per evitare questa differenza e spezzare il circolo vizioso tra povertà e malattia, occorre fare uno sforzo maggiore per affrontare il problema nelle zone più svantaggiate: “Questo ci dice che c'è una popolazione più vulnerabile alla povertà. COVID-19 Dobbiamo concentrarci su questa popolazione e andare oltre, non solo portando il messaggio, ma con uno sforzo economico”.