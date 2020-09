Con 340 voti a favore e 263 contrari, il parlamento britannico ha dato il primo via libera al controverso disegno di legge sostenuto dal governo di Boris Johnson che di fatto permetterebbe a Londra di ignorare ampie parti dell'accordo sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Il premier aveva parlato di "misura necessaria" per proteggere l'Irlanda del Nord e il resto del paese nel caso in cui i negoziati ancora in corso per un accordo commerciale dovessero fallire.

"Ora che abbiamo lasciato l'UE nel periodo di transizione che sta per scadere abbiamo bisogno di una nostra legge per preservare le disposizioni da cui dipendono tanti posti di lavoro. Questo è lo scopo fondamentale di questo disegno di legge, che sarebbe accolto con favore da chiunque abbia a cuore la sovranità e l'integrità del nostro Regno Unito".

Molti politici, tra i quali cinque ex primi ministri, si dicono fortemente contrari a una simile legge, che porterebbe la Gran Bretagna a violare il diritto internazionale. L'ex leader laburista Ed Miliband ha parlato di Johnson: "Questo è il suo accordo. È il suo disastro. È il suo fallimento. Per la prima volta nella sua vita dovrà assumersene la responsabilità. Ed è ora che si dia una calmata. Sulla vicenda dell'accordo o non è stato sincero con il paese dall'inzio, o non lo ha capito".

Il disegno di legge dovrà superare altre votazioni prima di diventare legge. Ma con una maggioranza di 80 seggi alla Camera dei Comuni, Johnson non dovrebbe avere problemi a farla approvare, nonostante la pioggia di critiche tanto dall'opposizione che da Bruxelles.