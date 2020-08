Un SOS disperato. E’ quello lanciato dalla “Louise Michel”, la nave battente bandiera tedesca e finanziata dal celebre 'street artist' britannico Banksy.

La situazione è critica. Da venerdì notte l’equipaggio sta chiedendo aiuto perché a bordo ci sarebbe almeno un morto e altri avrebbero ustioni su tutto il corpo. Via Twitter si legge che la "Louise Michel" è in una condizione di grave emergenza. “Le istituzioni italiane ed europee devono intervenire per mettere in salvo tutte le persone a bordo, circa 219, Sono a due ore da Lampedusa" è l'appello lanciato da Mediterranea Saving Humans.

Secondo gli SOS la nave è sovraffollata e incapace di muoversi dopo aver incontrato un'altra barca che tentava di attraversare il braccio di mare che divide l'Europa e l'Africa con 130 persone a bordo.

Ancora sbarchi a Lampedusa

Intanto non si fermano gli sbarchi sulle coste italiane. Oltre 500 persone, in tutto, sono sbarcate a Lampedusa, dove i centri di accoglienza sono già stracolmi. L’hotspot, che era stato liberato per due terzi solo pochi giorni è nuovamente sopra quota mille. Altri sbarchi sono stati registrati a Marzamemi, a sud di Siracusa (49 persone) ad Agrigento e in Calabria. Una settantina di migranti sono arrivati dalla rotta Turchia-Grecia, erano su una nave arrivata a Roccella Jonica.

Emergenza migranti in mare

In mare, invece in attesa di un “pos”, ovvero un “porto sicuro”, ci sono ancora la Sea Watch 4 con 201 migranti e una portacontainer dansese con 27 persone. della compagnia danese Maersk, la Etienne, che da 24 giorni ha a bordo 27 persone salvate nella area Sar (di ricerca e soccorso) di competenza di Malta che le aveva chiesto di intervenire.