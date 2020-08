Navalny in coma, Francia e Germania offrono asilo

Potrebbe essere stato in questo bar dell'aeroporto di Tomsk, in Siberia, che Andrei Navalny ha bevuto il té che lo ha fatto finire in coma. Secondo media russi l'uomo politico potrebbe essere stato avvelenato con l'ossibutirrato di sodio, che può causare danni respiratori gravi.

Pronti ad accogliere l'oppositore di Vladimir Putin nel loro paese si sono detti tanto il presidente francese Macron quanto la cancelliera tedesca Merkel., che ieri si sono visti per un faccia a faccia.

Angela Merkel, Cancelliera tedesca: "Per quanto riguarda Navalny siamo stati molto costernati anche in Germania alla notizia del ricovero in ospedale, in una situazione che a quanto sappiamo, è preoccupante. Ovviamente ci auguriamo che si riprenda il prima possibile. E se avrà l'intenzione di farsi curare all'estero, anche la Germania come la Francia gli offre tutto l'aiuto medico necessario, ma naturalmente questo potrà seguire a una richiesta che viene da lì".

Ieri Navalny è stato visitato dalla moglie nell'ospedale di Omsk. Il primario che lo ha in cura ha ammesso che l'avvelenamento possa essere una possibile causa del malore, e ha diramato un bollettino medico in cui le condizioni dell'esponente politico vengono definite gravi ma stabili, in coma naturale e sotto ventilazione assistita.