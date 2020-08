Florida: arrestato hacker 17enne autore della truffa dei bitcoin

Un adolescente di 17 anni di Tampa, Graham C., è stato arrestato come autore della cyber truffa di luglio, in cui profili twitter di personaggi famosi come Joe Biden, Obama, Elon Musk e Bill Gates sono stati hackerati. "Se date mille dollari di bitcoin a quest'indirizzo ve ne daremo 2mila" recitavano i tweet falsi. Nel giro di un giorno il ragazzo e i suoi due complici hanno racimolato oltre 100mila dollari, ma hanno lasciato tracce sulla rete tanto che la polizia americana non ha faticato a trovarli.

Adesso Graham sarà processato come un adulto con 30 capi di accusa sulle spalle.

"Questi crimini sono stati perpetrati usando i nomi di personaggi famosi e celebrità, ma qui non sono le vittime principali. Questa truffa è stata progettata per rubare soldi dai normali americani di tutto il paese, anche qui in Florida. Questa enorme frode è stata orchestrata proprio qui nel nostro cortile, e non lo tollereremo ", ha detto il procuratore Andrew Warren.