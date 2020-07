È uno dei volti della cosiddetta "onda verde" Grégory Doucet, il neoeletto Sindaco di Lione, terza città più grande della Francia.

Ai microfoni di Euronews. in un momento storico in cui il riscaldamento globale non è mai stato così palpabile, il 47enne ecologista spera che la pandemia offra opportunità per reindirizzare l'economia verso un modello più rispettoso dell'ambiente.

"Quando l'Unione europea prende un impegno, con i soldi sul tavolo si pensa: 'Stiamo andando in quella direzione' - dice il primo cittadino - naturalmente si sta andando nella giusta direzione, ma sta anche a noi sapere come usare l'ormai noto 'Green deal', e soprattutto presterò attenzione al modo in cui viene messo in atto per questo tipo di problemi.

I grandi annunci valgono solo se vengono trasformati in azioni concrete: vedremo esattamente dove finiranno gli investimenti".

Doucet suggerisce anche un rilancio del settore turistico con più eco-responsabilità: più treni notturni, come ha fatto l'Austria, meno viaggi aerei a lungo termine ed una cooperazione tra le principali città per influenzare le politiche europee.

"Ci sono due livelli molto importanti in grado di trasformare le nostre società a livello locale - ribadisce Doucet - in primo luogo, le città e poi c'è il livello europeo, quindi dobbiamo avere una forte presenza nel Parlamento europeo, ed è già così.

I Verdi sono rappresentati in un modo molto importante, ora auspicherei una rete di grandi città, questo è il mio desiderio, una rete di città europee che danno l'esempio per pesare sulle istituzioni nazionali ed europee: aprire la strada, far capire quello che vogliamo".

Pur avendo "svoltato" nel Parlamento europeo, i Verdi rimangono comunque una minoranza: sta di fatto che l'ambizione "verde" della Commissione europea di far intraprendere all'Europa la lunga strada della transizione potrebbe essere contrastata da un'urgenza più impellente, rappresentata dal rilancio dell'economia.