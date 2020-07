Aumentano i guai di Huawei in Europa

Il capo dell'agenzia francese per la cibersicurezza ANSSI ha dichiarato che non esiste al momento un divieto totale ad utilizzare le apparecchiature di Huawei per il lancio della rete di telecomunicazioni 5G francese, ma che stava spingendo le aziende transalpine per evitare il passaggio alla società cinese.

"Quello che posso dire è che non ci sarà un divieto totale", ha dichiarato Guillaume Poupard al quotidiano Les Echos in un'intervista. "(Ma) per gli operatori che attualmente non utilizzano Huawei, li stiamo incoraggiando a continuare a non farlo."

Così Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Affari esteri cinese: "Il governo francese ha ripetutamente dichiarato pubblicamente che non prenderà misure discriminatorie nei confronti di specifici paesi o imprese sulla questione del 5G, né escluderà il ruolo di Huawei".

Problemi anche a Londra

Il governo del Regno Unito ha ricevuto un rapporto su Huawei che probabilmente cambierà la sua politica sul ruolo dell'azienda cinese nelle reti di telecomunicazioni del Regno Unito. I funzionari lo stanno esaminando.

Secondo numerosi resoconti dei media, Londra sta pianificando di eliminare gli equipaggiamenti Huawei dalle reti di prossima generazione della Gran Bretagna entro la fine dell'anno. Si ritiene che NCSC abbia affermato di non poter più garantire la sicurezza dei prodotti Huawei a causa delle nuove sanzioni statunitensi.

La diplomazia cinese corre ai ripari, ma potrebbe non bastare. Dice Liu Xiaoming ambasciatore della Cina nel Regno Unito: "Questo comportamento danneggia l'immagine della Gran Bretagna come ambiente aperto, favorevole alle imprese, libero, trasparente come sostengono di essere."

A gennaio, Londra ha affermato che Huawei potrebbe svolgere un ruolo limitato nelle reti 5G britanniche, una mossa che ha fatto arrabbiare gli Stati Uniti mentre cercava di convincere altri paesi a bloccare la società cinese. Washington sostiene che Huawei è un rischio per la sicurezza nazionale, sostenendo che le sue apparecchiature potrebbero essere utilizzate da Pechino per lo spionaggio. Huawei ha ripetutamente rispedito al mittente l'accusa.