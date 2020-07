Scene da pandemia: il mondo ancora nella morsa del Coronavirus

L'epidemia da coronavirus non molla l'Australia. A Melbourne si è arrivati alla drastica decisione di isolare nove torri di edilizia popolare nell'area nord della città. Per cinque giorni 3mila persone non potranno uscire di casa per nessun motivo, 500 poliziotti controlleranno le uscite. Ci penserà la protezione civile a fornire cibo e medicinali.

"Gli abitanti di queste palazzine non pagheranno l'affitto per le prossime due settimane - assicura il premier dello Stato di Victoria, Daniel Andrews - Chi ha un lavoro ma non può andarci a causa del lockdown riceverà 1500 dollari (australiani)".

In Messico il numero ufficiale dei morti ha superato le 30mila unità, ma secondo "La Silla Rota", un sito di informazione, il numero dei morti potrebbe essere sottostimato. A Città del Messico la sindaca ha chiuso il centro nel weekend a causa del superaffollamento.

"Purtroppo molti non hanno rispettato le misure sanitarie, si sono creati troppi assembramenti, dobbiamo evitare queste situazioni. Per questo abbiamo deciso di chiudere l'area sabato e domenica" ha detto la prima cittadina Claudia Sheinbaum.

A Cohabamba, in Bolivia, le pompe funebri sono andate in tilt a causa dell'elevato numero di morti. Una famiglia è stata costretta a protestare bloccando una strada con la bara del loro defunto, da una settimana in casa. Dopo 4 ore di protesta finalmente il cadavere è stato trasportato in un cimitero.

Secondo un conteggio della Johns Hopkins University, la Bolivia, ha registrato oltre 36mila casi di Covid-19 e 1.320 decessi correlati.