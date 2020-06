Non c'è ma stata una campagna del genere. A tre mesi dal primo turno questa sede elettorale a Saint-Genis-Laval, vicino Lione, si prepara ad accogliere una parte dei 14.500 elettori per il secondo turno delle elezioni comunali. Cabine di voto confinate, segnali per evitare assembramenti, code fuori. L'elenco delle misure sanitarie è lungo

Aurélien Javel, capo del dipartimento "stato civile" del consiglio comunale di Saint-Genis-Laval: "In ogni seggio elettorale, il presidente e gli scrutatori avranno una maschera chirurgica, il loro uso è obbligatorio, avranno anche visiere e abbiamo molto gel idroalcolico".

Gel ma anche 10.000 mascherine, due terzi delle quali finanziate dallo Stato. Nel primo round di marzo, il coronavirus li ha colti di sorpresa. Questa volta, i dipendenti pubblici hanno avuto più tempo per prepararsi, ma dovranno ancora adattarsi.

Continua Aurélien Javel:" Abbiamo dovuto affrontare il fatto che alcuni presidenti o scrutatori nei seggi elettorali sono anziani e hanno patologie, quindi abbiamo dovuto trovare altri volontari per gestire i seggi elettorali ".

Anche la campagna è stata stravolta,è noto che la figura del sindaco uscente abbia forti vincoli con i cittadini. Gli altri candidati hanno dovuto adattarsi.

Pierre-Yves Roussel, attivista per la lista "Saint-Genis verte, solidaire et citoyenne: "Siamo qui ma non distribuiamo volantini."

Marylène miglio, capo della lista "Aimer Saint-Genis: "Ci siamo messi in contatto in modo diverso, in piccoli gruppi, con i gesti della barriera, le maschere".

Guillaume Petit, euronews: "Le riunioni pubbliche sono autorizzate solo con un numero molto limitato di partecipanti, invece i candidati preferiscono utilizzare i social media o il volantinaggio per incoraggiare gli elettori. È necessario: l'affluenza è stata minima al primo turno".

Niente più incontri fisici, ma più dirette facebook. I candidati puntano molto sui social media per rimanere in contatto con gli elettori e per rivitalizzare una campagna un po 'oscurata dal coronavirus. Ma anche gli strumenti digitali hanno i loro limiti.

Roland Crimier, sindaco uscente di Saint-Genis-Laval: "È vero che ci manca quel contatto, non possiamo vedere gli sguardi annche fossero irrridenti, beffardi o di disapprovazione, sul viso delle persone. Questo mezzo ti consente di avere un rapporto con le persone a casa ma non sostituisce il contatto diretto, pubblico incontri, visite nei quartieri".

La campagna è stata anche criticata dopo che il governo ha deciso di far proseguire il primo round tra l'epidemia di coronavirus. Ma gli astensionisti non erano necessariamente le persone più fragili. Più gli elettori sono giovani, meno sono andati alle urne.