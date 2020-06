Brasile, Perù, Cile. Questa è la classifica dei Paesi più colpiti dal coronavirus in America latina, epicentro del contagio. Se in Brasile i positivi hanno superato il milione, in Cile sono oltre 237mila e in Perù oltre 251mila nonostante un rigido confinamento, più casi dell'Italia ma il Paese conta la metà degli abitanti (32 milioni). I morti sono circa 7800, il sistema è al collasso. una donna, Maribel Montaño, mentre seppellisce il padre denuncia: "So che avrebbe potuto farcela, ma non sappiamo cosa succeda in ospedale, non sappiamo cosa succeda sotto quelle tende... Non è chiaro se venga somministrato l'ossigeno a tutti i pazienti, e non si sa se ci siano abbastanza medici e infermieri per tutti."

Il Perù è ora al sesto posto per numero di contagi al mondo, è disastrato non solo dal coronavirus: nelle regioni settentrionali, ai bordi dell'Amazzonia, da tempo si registrano focolai di dengue, leptospirosi e zika ed il fragile sistema ospadaliero non tiene.