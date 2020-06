Dal Bataclan all'Abruzzo: il viaggio del 'Banksy trafugato'

Dall'undicesimo arrondissement di Parigi alle campagne abruzzesi, dove è stata ritrovata: 1.400 chilometri percorsi dalla refurtiva e responsabilità ancora da accertare per il furto della porta dell'uscita di sicurezza del teatro Bataclan.

La porta, divenuta un'opera d'arte grazie all'opera di Banksy che vi è raffigurata, è stata recuperata in un casale dai Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica (in provincia di Teramo).

Il murale su porta rappresenta una donna in lutto: l'artista l'ha realizzato nel giugno del 2018 come tributo alle 90 vittime dell'attacco terroristico del novembre del 2015.

La notizia del furto era stata diffusa dallo stesso Bataclan su Twitter: "Oggi siamo profondamente indignati. Il lavoro di Banksy, simbolo di memoria e appartenenza per tutti, locali, parigini, cittadini del mondo, ci è stato sottratto".

Per portare via l'opera, realizzata con stencil e vernice bianca, i ladri avevano utilizzato delle smerigliatrici angolari.

La sparizione è avvenuta nel gennaio del 2019.

"Il ritrovamento - spiega il procuratore distrettuale dell'Aquila, Michele Renzo, in una nota - è stato possibile grazie alle indagini condotte dalla procura distrettuale in collaborazione con gli organi di polizia e con la magistratura francese".