Un orso è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel dipartimento dell'Ariège, nel sud della Francia. Ad annunciarlo è stato il ministro francese della transizione ecologica Elisabeth Borne.

La carcassa dell'animale è stata trovata in una zona di alta montagna, nel comune di Aulus-les-Bains, vicino alla stazione sciistica di Guzet. La procura locale ha aperto un'indagine.

Si tratta del secondo orso la cui carcassa viene ritrovata nei Pirenei quest'anno. Ad aprile i resti di Cachou, un maschio nato nel 2015, sono stati scoperti in Val d'Aran (Spagna), senza che la causa della sua morte sia stata finora rivelata.

"Nessuno ha il diritto di uccidere un orso sui Pirenei, è inconcepibile. È una specie protetta", ha detto Alain Reynes, direttore dell'associazione Pays de l'ours, che difende la presenza della specie nei Pirenei. L'orso bruno è stato inserito nella lista delle specie minacciate dalla sezione francese dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

"Naturalmente, anche le associazioni presenteranno una denuncia e faranno tutto il possibile per trovare i responsabili e farli condannare", ha aggiunto Reynes.

La crescita della popolazione ursina nei Pirenei, dopo le reintroduzioni iniziate nel 1991, ha alimentato per anni tensioni con gli allevatori che considerano la loro presenza incompatibile con l'attività pastorale.

Il numero di orsi nei Pirenei era di 52 esemplari nel 2019, stando all'ultimo rapporto delle autorità francesi. Tuttavia, questo livello di popolazione non garantisce la sopravvivenza della specie.

Non viene esclusa la pista di un allevatore preoccupato per il bestiame in vista della stagione dei pascoli estivi. "La gente deve essere al limite per commettere atti illegali come questo. Non abbiamo mai ascoltato la loro sofferenza quotidiana. Abbiamo seminato dolore, sofferenza e discordia sulle nostre montagne", dice Philippe Lacube, leader storico del movimento anti orso e presidente della Camera dell'Agricoltura dell'Ariège. "Potrebbe essersi trattato di un caso di autodifesa".

Lacube assicura che nella zona dell'Ariège dove è stata trovata la carcassa vivono una quindicina di orsi su un totale che, secondo le sue stime, varia tra i 60 e gli 80 esemplari.

La Francia aveva adottato un “piano degli orsi” per il periodo 2018-2028 che prevedeva il rilascio di orsi per rafforzare la popolazione nei Pirenei, ma il piano, in seguito alle proteste degli allevatori, era stato era stato bloccato dal governo a malapena pochi mesi dopo la sua istituzione.

Nel 2019 1.173 animali sono stati uccisi dagli orsi e 36 alveari sono stati distrutti. La settimana scorsa, i ministri della Transizione ecologica e dell'Agricoltura hanno annunciato lo stanziamento di altri 500.000 euro per favorire la coesistenza di attività pastorali con la presenza di orsi.