Tolleranza zero contro il razzismo nelle forze dell'ordine. L'annuncio del governo francese arriva mentre in Europa cresce l'indignazione per la morte di George Floyd che ha ridestato l'attenzione sul caso di Adama Traoré, un giovane di 24 anni morto in un commissariato di polizia nel luglio 2016.

"Ho deciso di intervenire perché nessuno dovrebbe rischiare la vita durante un arresto. La presa al collo, nota come metodo dello strangolamento, sarà abbandonata e non sarà più insegnata nelle scuole di polizia e gendarmeria - ha detto il ministro degli Interni, Christophe Castaner - È un metodo pericoloso. Inoltre, se un agente di polizia o un gendarme deve bloccare qualcuno a terra durante un arresto, sarà vietato fare pressione sul collo".

Il ministro degli Interni non usa il termine "violenza della polizia", come ha fatto il Presidente Emmanuel Macron chiedendo al governo risposte in temi brevi per migliorare la deontologia all'interno delle forze dell'ordine.

"Ho chiesto che si prenda sistematicamente in considerazione la sospensione per ogni sospetto colto in un atto o in un discorso razzista - aggiunge Christophe Castaner - Voglio anche che i procedimenti disciplinari siano avviati parallelamente ai procedimenti penali".

Già lo scorso 14 gennaio, il capo dello Stato aveva puntato il dito su "comportamenti che non sono accettabili", in riferimento allo sgambetto di un poliziotto ad una manifestante e al decesso per asfissia di un fattorino parigino fermato dalla polizia per un controllo stradale.