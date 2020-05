Gel disinfettante, termometro all'ingresso, fila a debita distanza, accessi contingentati. Ha riaperto questo martedì il sito archeologico di Pompei; all'ingresso nulla è come prima, se non l'emozione dell'incontro con pietre che hanno attraversato 23 secoli.

Nel 2019 Pompei è stato il terzo sito più visitato d'Italia dopo il Colosseo e gli Uffizi. Ha accolto circa quattro milioni di visitatori, un'exploit che dura da tre anni dopo l'SOS crolli e corposi investimenti europei per i restauri. In questa fase sperimentale di riapertura a ingressi limitati, non è possibile accedere alle domus e il percorso è a senso unico. Dal 9 giugno però si cambia: con più itinerari e nuove aperture di ambienti appena restaurati(clicca qui per saperne di più) con la speranza che presto anche il coronavirus sia un capitolo chiuso nella lunga storia della cittadina romana.

Per il momento anche il biglietto è a prezzo ridotto: 5 euro, tornerà a 16 euro dal 9 giugno.

"Non riavremo gli oltre 4 milioni di visitatori che abbiamo registrato lo scorso anno - ha detto Massimo Osanna, direttore generale della Soprintendenza archeologica di Pompei - Speriamo di arrivare a 2 milioni, ma ci riterremo soddisfatti anche con 1 milione e mezzo di ingressi al sito''.

Colleen e Marvin da due mesi e mezzo aspettavano di visitare Pompei

Una coppia americana ha aspettato una vita più 2 mesi e mezzo per visitare Pompei. Colleen e Marvin Hewson, pensionati della zona di Detroit, Michigan, erano in prima fila quando il sito archeologico è stato riaperto al pubblico; il confinamento li ha colti prima che potessero visitare Pompei ma mentre erano già in Italia, hanno deciso di aspettare anziché rientrare negli USA. Si sono rinchiusi in una sistemazione nella moderna Pompei e hanno atteso la fine delle restrizioni. D'altronde questo era il viaggio della loro vita, raccontano, fatto per celebrare il 75° compleanno e il loro 30° anniversario di matrimonio.