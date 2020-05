Covid-19: in Grecia gli studenti dell'ultimo anno tornano a scuola

Tornano in classe, in Grecia, gli aulunni dell'ultimo anno delle scuole superiori. Si erano lasciati 60 giorni fa e ora ritrovano un ambiente scolastico diverso: distanziamento, disinfettanti e mascherine sono le nuove materie extra-curriculari

"È un'esperienza nuova - dice Kostas Maragos, preside del liceo di Glyfada - Cerchiamo di renderla il più piacevole possibile per il bene degli studenti, in modo da non sentirsi in ansia. Niente sembra essere più come una volta".

"L'anno scolastico è ricominciato per gli studenti del 3° anno di liceo. Qui, al liceo di Glifada è stata misurata la temperatura agli studenti. Si tratta di un'ulteriore misura per la prevenzione della diffusione del virus", spiega il giornalista di Euronews, Michalis Arampatzoglou.

"Misureremo la temperatura agli studenti ogni giorno fino alla fine dell'anno scolastico - afferma il sindaco della cittadina, Giorgos Papanikolaou -Gli specialisti ci hanno detto che questa misura sarà molto utile e che è già stata applicata a livello internazionale. Speriamo che aiuti anche noi".

Ora, il problema, non solo per gli studenti ma anche per i loro genitori, è quello di abituarsi a questa nuova situazione. La prossima settimana toccherà tornare in classe anche a tutti gli altri studenti.