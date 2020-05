Nel cuore delle favelas del Brasile, ognuna più miserabile dell'altra, il nuovo coronavirus ha trovato uno dei suoi terreni più preferiti al mondo per sciamare e uccidere. I neri, che abitano la maggior parte del paese e soprattutto questi bassifondi totalmente insalubri, sono quindi i primi a soffrire le fitte della malattia. Le statistiche nazionali lo dimostrano che quando i pazienti bianchi entrano in ospedale, hanno maggiori probabilità di uscire vivi rispetto ai pazienti di colore.

Poco più del 36% delle persone infette da Covid-19 e ricoverate in ospedale sono nere, ma rappresentano poco più del 45% delle morti.

Le favelas sono condannate d'ufficio

Quando la malattia è entrata nell'immenso territorio brasiliano, lo hanno notato gli epidemiologi, i primi casi di contaminazione sono stati essenzialmente abitanti di ritorno dall'estero, abitanti della classe benestante che erano stati in grado di permettersi questo tipo di viaggio . La popolazione povera si sbagliava quindi nel ritenere che il coronavirus non sarebbe penetrato all'interno delle favelas. E mentre le persone continuavano a lavorare come se nulla fosse accaduto, la pandemia si è sviluppata e diffusa.

Nell'emblematica città di Rio de Janeiro, ad esempio, il tasso di mortalità è molto più alto nei bassifondi: a Maré, un folto gruppo di favelas che è spuntato come funghi nel nord della città, questo tasso sale al 30,8% , mentre rispetto a Leblon, un distretto molto elegante nel sud di Rio, proprio sul mare, ha ristagnato al 2,4%.

Il direttore di una ONG con sede nei quartieri poveri, Redes da Maré, riassume la situazione. Eliana Sousa Silva: "A Maré abbiamo solo un ospedale pubblico e sette dispensari per una popolazione di oltre 140.000. La situazione era già precaria prima, ora è caotica"

La pandemia allarga "le disuguaglianze storiche ereditate dalla schiavitù"

La stessa situazione di precarietà generale, accesso minimo o inesistente all'assistenza sanitaria, condizioni di vita tristi e sovraffollamento permanente si registra nello Stato di San Paolo, che è il più densamente popolato del Brasile. Il rischio di morte per Covid-19 lì, secondo le autorità sanitarie nazionali, è ora più elevato del 62% per i neri. Gli ultimi calcoli indicano che il tasso di mortalità in questa regione è stimato in 15,6 per 100.000 abitanti tra la popolazione nera, rispetto al 9,6 per 100.000 abitanti per i bianchi.

Per Emanuelle Goes, una ricercatrice dell'Istituto Fiocruz - che è un riferimento in termini di salute pubblica - le disuguaglianze razziali sono dimostrate qui:

"La pandemia non fa che approfondire le disuguaglianze storiche ereditate dalla schiavitù, mentre le politiche che promuovono l'uguaglianza razziale si sono fermate".

Niente acqua nelle favelas

I neri raramente accedono alle cure private

Quando si vive in una favela sovraffollata, non c'è nemmeno motivo di parlare del famoso "distanziamento sociale". Per quanto riguarda l'igiene, è quasi impossibile mantenerla quotidianamente poiché l'acqua corrente non esiste quasi in queste catapecchie. E quando i neri che sopravvivono nella miseria hanno la sventura di ammalarsi, possono solo contare sul sistema sanitario pubblico, anch'esso gravemente deficitario. Coloro che hanno un'assicurazione sanitaria e possono essere curati in una clinica privata sono principalmente brasiliani bianchi.

Solo due numeri per chiarire:

Il reddito medio dei neri è appena il 55,8% di quello dei bianchi: questo è ciò che conclude un rapporto che è stato appena reso pubblico questa settimana dall'istituto di statistica IBGE.

E il 67% dei brasiliani che non hanno i soldi per accedere alle cure fornite nel settore privato sono neri.

8 maggio 1945: i veterani ricordano

La contaminazione di Covid-19 sfortunatamente prende la sua velocità di crociera in Brasile: 135.106 casi sono stati identificati giovedì sera e 9 146 morti. E questi dati sono ampiamente sottostimati, come credono molti scienziati della comunità internazionale.