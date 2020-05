Un grande progetto per il trasporto di gas naturale dal Mare del Nord alla Danimarca e alla Polonia ha fatto un significativo passo avanti.

Lunedì, la società italiana Saipem ha firmato un accordo del valore di 280 milioni di euro per costruire un gasdotto sotto il Mar Baltico per collegare i due paesi.

La Polonia importa la maggior parte del gas naturale dalla Russia e il nuovo gasdotto è stato salutato a Varsavia come un modo per ridurre la dipendenza da Mosca.

L'UE ha erogato 215 milioni di euro di finanziamenti per il progetto Baltic Pipe, che consentirà anche alla Polonia di fornire gas al mercato danese.

Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha dichiarato che il gasdotto dovrebbe essere lanciato il 1 ° ottobre 2022.

"Questa è davvero un'ottima notizia per la Polonia, e non solo nel prossimo futuro, ma credo profondamente per decenni", ha detto Duda in conferenza stampa.

"Se stiamo parlando della piena diversificazione delle forniture di gas alla Polonia, se stiamo parlando della piena indipendenza della Polonia come destinatario dalla Russia, questa è la pietra miliare sulla strada per questa non-dipendenza", ha aggiunto.

La notizia circola sulla stampa specializzata

Dalla Norvegia alla Polonia, passando per la Danimarca

Il progetto Baltic Pipe sarà costruito per collegare i giacimenti di gas sulla piattaforma norvegese nel Mare del Nord a Niechorze-Pogorzelica sulla costa polacca settentrionale.

La sezione totale sotto il Mar Baltico tra Polonia e Danimarca è lunga circa 275 chilometri, secondo Saipem.

Il progetto Baltic Pipe afferma che la costruzione del gasdotto contribuirà a ridurre le emissioni di anidride carbonica e migliorare la qualità dell'aria in Polonia.

Si prevede che Saipem inizi a lavorare in Polonia e Danimarca nella seconda metà di quest'anno. La posa dei tubi offshore è in seguito prevista per l'estate del 2021.

Il nuovo accordo è stato annunciato, nonostante un crollo del prezzo del petrolio e del gas nelle ultime settimane durante la coronavirus pandemica.

Cosa significa questo per la Russia e il Nord Stream?

I costruttori del tubo baltico affermano che il progetto è "completamente diverso" dal Nord Stream 2, un altro gasdotto che collega Russia e Germania attraverso il Mar Baltico.

Ma l'annuncio di Varsavia sembra indicare l'intenzione della Polonia di diventare un hub del gas regionale per l'Europa.

La capacità del nuovo gasdotto sarà di 10 miliardi di metri cubi ogni anno, il che supera le esigenze interne della Polonia.

La Polonia importa ancora gran parte del suo gas naturale dalla Russia, ma ha preso provvedimenti per ridurre tale dipendenza per evitare di estendere il loro accordo a lungo termine con la società russa Gazprom, che dovrebbe scadere nel 2022.

Duda ha affermato che il progetto polacco-danese-norvegese, che ha un costo totale di 1,6 miliardi di euro, fornirà anche gas ad altri paesi dell'Europa centrale e orientale, come l'Ucraina, facilitando la sua dipendenza dal gas russo.

Inoltre, il tubo baltico potrebbe fungere da collegamento chiave del corridoio nord-sud nell'Unione europea, come parte dell'iniziativa dei tre mari.

Nel frattempo, il controverso oleodotto Nord Stream 2 è stato progettato da Mosca per aumentare le forniture di gas alla Germania, il più grande cliente energetico della Russia.

Il progetto era a poche settimane dal completamento nel 2019, prima che le sanzioni statunitensi minacciassero di interrompere il lavoro sull'ultima sezione rimasta nelle acque danesi.

La scorsa settimana, una nave russa si è ancorata a Kaliningrad dopo aver navigato per tre mesi dal Pacifico per aiutare a terminare la costruzione.

Il ministero dell'energia russo ha dichiarato a dicembre che il gasdotto Gazprom avrebbe dovuto essere lanciato entro la fine del 2020. Non calcolando pero' la pandemia attuale.