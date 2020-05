Polonia: elezioni avanti tutta, malgrado il coronavirus

In Polonia tutto sembra incerto, tranne che la data ormai confermata per le elezioni. Il 10 maggio. Il Presidente in carica Andrzej Duda e il partito di governo Diritto e Giustizia (PiS) non sono intenzionati a posticipare il voto, nonostante i casi di Covid-19 siano circa 13 mila e il premier Morawiecki (PiS), che per inciso è di Diritto e Giustizia, abbia già annunciato nuove misure restrittive per contenere la pandemia a livello nazionale. Inutili gli appelli di rinvio di opposizioni ed esperti sanitari.

Duda si è ricandidato ed è il favorito per la vittoria finale, il leader del suo partito, Jaroslaw Kascinsky, non vuole rimandare le elezioni credendo forse, che in una situazione di tensione, i polacchi voteranno per l'usato sicuro, riconfermando Duda;

E non sembra che neppure gli inviti della Commissione Europea possano distogliere dai suoi progetti elettorali il partito di maggioranza relativa in Polonia.

Cosi' la vicepresidente della Commissione Europea; "Se fossi una cittadina polacca avrei molte domande. Vorrei sapere se le condizioni di voto saranno normali. Vorrei che i candidati potessero fare campagna in modo equo".

Un sospetto che accende il dibattito. Il presidente a causa del coronavirus è sempre in tivu', mentre le opposizioni non hanno eguale accesso ai mezzi di comunicazione.