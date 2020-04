La Spagna ha registrato 325 decessi provocati da covid-19 nelle ultime 24 ore, circa l'8% in più rispetto ai 310 del giorno precedente, per un totale di 24.275. Allo stesso tempo, le persone guarite sono state 6.399, pari al livello più alto dall'inizio della crisi.

00.21 Fernando Simón, direttore dell'unità di crisi del governo:

"La tendenza che osserviamo è positiva, posiamo dire di trovarci in una situazione in cui tutto è sotto controllo, l'evoluzione è positiva, dobbiamo aspettare i prossimi giorni comunque per valutare l'impatto dell'allentamento delle misure, come la mobilità. Ovviamente dobbiamo rimanere cauti".

"Siamo in una situazione economica e sociale gravissima", ha commentato questa mattina il premier Pedro Sanchez.

La Fase 2 che in Spagna inizia il 9 maggio si articola in 4 tappe per cui si procederà con estrema cautela tenendo conto dei parametri di riferimento, solo se rispettati si andrà avanti. Ai primi di maggio il governo, seguendo questa logica, dovrebbe consentire agli over 65 di tornare a fare delle passeggiate.