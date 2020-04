Covid-19: i numeri del contagio oggi in Spagna

Ritorno a una parvenza di normalità in Spagna che al momento non fa registrare cambiamenti importanti nella curva dei contagi.

Questo martedì 14 aprile, i morti sono stati 567; 50 in più rispetto a lunedì, con circa 18 mila morti in totale dall'inizio della pandemia, mentre le infezioni sono salite a quota 172 mila e i guariti a 67.500 mila.

Il coordinatore dell'unità di crisi Covid-19 per il governo Fernando Simòn ha commentato i dati nella quotidiana conferenza stampa di fine mattina dicendo: "Come sviluppo è positivo, possiamo muoverci un po' più liberamente ma questo non significa che i contatti avuti siano più rischiosi di prima".

Il governo di Madrid ha distribuito 10 milioni di maschere ai lavoratori autorizzati a uscire per il lavoro.

"Non è cambiato molto, c'è qualche persona in più in giro ma veramente pochi di più, sono i colleghi che lavorano nell'edilizia".

E un tassista: ": Ci sono più auto in giro ma le strade sono vuote. Almeno in alcune zone".

Il governo vuole anche aumentare il numero di tamponi come raccomandato dall'Oms. E il ministero della Salute interverrà in modo massiccio per evitare abusi. Soprattutto sul versante di costi e prezzi per fare i test.