Pasqua col blocco in tutta Europa

È un fine settimana cruciale per la strategia di contenimento della pandemia da coronavirus e tornano gli appelli degli esperti a non abbassare la guardia. Ovunque in Europa sono stati rafforzati i controlli per evitare spostamenti verso le località turistiche a ridosso della Pasqua. In Spagna, come avviene dal 15 marzo, le autorità permettono la circolazione solo per ragioni inderogabili.

A Londra è stata raddoppiata la presenza delle forze di polizia nei quartieri tradizionalmente più frequentati dai turisti, con lo scopo di scoraggiare gli assembramenti, ma gli agenti in qualche caso sono dovuti intervenire usando i manganelli per far rispettare la distanza tra le persone.

Controlli rafforzati anche in Italia, dove sono stati cancellati ovunque i riti della settimana santa e le persone sono state dissuase dal lasciare le proprie case. Città turistiche come Venezia, che in condizioni normali grazie al bel tempo sarebbero affollatissime, oggi appaiono vuote.

In Portogallo le autorità hanno sospeso tutti i voli commerciali nei cinque aeroporti internazionali del paese, applicando le norme più restrittive decise giovedi scorso dal governo proprio in vista del periodo pasquale.