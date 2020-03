Spagna, più contagi che in Cina

Con oltre 85.000 contagi accertati, la Spagna ha superato la Cina per numero di infezioni da coronavirus. È in uno scenario che si aggrava ogni giorno che il governo di Madrid dispone il blocco delle attività "non indispensabili" fino al 9 aprile prossimo, offrendo tuttavia ai lavoratori un ammortizzatore sociale.

Yolanda Diaz, ministra del Lavoro: "Il permesso retribuito ha un solo scopo, che è quello del governo spagnolo e dell'intera cittadinanza, quello di abbassare la curva di contagio della pandemia".

La crisi pandemica si intreccia con lo scontro sulle regole europee sul debito: un confronto che unisce Spagna, Francia e Italia e le oppone a Germania e Paesi Bassi. Il premier italiano Conte ammonisce l'Europa a non superare il punto di non-ritorno:

"Non passerò alla storia come qualcuno che non si è preso le proprie responsabilità su quello che andava fatto nei confronti dei cittadini europei. Mi batterò fino all'ultima goccia di sudore per ottenere dall'Europa una risposta forte, vigorosa e coesa".

In attesa di una risposta comune, è la solidarietà bilaterale che occupa il campo. Da Bergamo sono partiti con un volo dell'aeronautica tedesca diretto a Colonia sei pazienti per cui non c'erano posti letto attrezzati disponibili. Trasferiti in Svizzera anche alcuni positivi al virus prevenienti dalla regione francese dell'Alsazia, dove gli ospedali sono al collasso.

Dopo le ambiguità iniziali anche il governo britannico pare accettare la realtà, ipotizza "tempi significativi" prima di uscire dal blocco di ogni attività, e paventa scenari difficili. "Bisogna che ciascuno riconosca, come ha fatto il premier con la sua lettera, che la situazione rischia di andare di male in peggio", dice Michael Gove, membro dell'esecutivo conservatore.

Una comunicazione che tuttavia non funziona con molti londinesi, che non hanno rinunciato alle passeggiate nel parco questo week end.

Drastiche misure e controlli frequenti infine in Portogallo, dove le tradizionali vacanze di Pasqua sono quest'anno di fatto proibite. Un'anteprima di quello che potrebbe accadere quest'estate.