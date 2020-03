Mentre in Lituania si cerca di capire come gestire la diffusione del nuovo coronavirus (358 casi confermati e 5 decessi), la biblioteca pubblica Vincas Kudirka di Kaunas ha offerto il suo aiuto ai commerci vicini, producendo con una stampante 3D delle prolunghe per maniglie. Queste prolunghe permettono ai clienti di negozi e farmacie di aprire le porte con il gomito, invece, di afferrare le maniglie con le mani, limitando così la possibilità di contagio. "Prima di tutto aiutiamo le attività qui intorno", spiega Monika Straupyte, responsabile delle pubbliche relazioni della biblioteca. "E poi invitiamo tutti coloro che hanno una stampante 3D ad unirsi a noi. C'è un'ondata di gentilezza che sta attraversando la Lituania e tutte le biblioteche con stampanti 3D che stanno fabbricando visiere protettive per i medici, possono unirsi a noi".

LTLT via EVN

La biblioteca ha progettato quattro tipi di maniglie, che possono essere stampate in tre o quattro ore. E ora sta offrendo i propri modelli a chiunque desideri stampare prolunghe per maniglie per uso personale.

Molte stampanti 3D, disponibili nelle biblioteche e in certi istituti scolastici del Paese, vengono impiegate per stampare visiere protettive per i medici lituani.