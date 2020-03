La vita ai tempi del coronavirus: Seul riscopre i drive-in

... E la vita continua nonostante il coronavirus. Le abitudini di un miliardo di persone in tutto il mondo sono stravolte per un tempo indeterminato. E così tornano in auge cose che avevamo dimenticato, come il drive-in. Le prime immagini del servizio arrivano da Seul, in Corea del Sud. Le ragazze sui pattini sono sostituite da cassiere con la mascherina. Ma il meccanismo è lo stesso: paghi e ti godi il film seduto nella tua auto, a distanza di sicurezza da tutti gli altri.

Qui siamo in Germania e questo è un bar di Delitzsch in Sassonia. Se non puoi fare il drink al bar, il bar viene da te. In diretta video ti puoi godere la preparazione del tuo cocktail preferito e poi non ti resta che aspettare la consegna a domicilio. Solo però se la tua casa non dista più di 15 chilometri.

E questa è invece l'Italia, il paese più flagellato dall'epidemia. Qui l'unico posto di aggregazione sono i balconi da cui si canta assieme ai vicini. Anche i palazzi istituzionali di sera si tingono con il tricolore. Peccato non poterli vedere dal vivo.