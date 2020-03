In Francia, nell'isola di Noirmoutier, nei pressi di Nantes, dei veicoli targati "75" (il numero di dipartimento di Parigi) sono stati vandalizzati. Pneumatici tagliati. Il sindaco se l'è presa con i parigini che sono scappati dalla capitale per sfuggire alla quarantena: comportamenti del genere, ha detto, rischiano di far esplodere il servizio sanitario locale.

Oltralpe, con l'aggravarsi dell'epidemia di Covid-19, si torna a parlare delle divisioni sociali e della diseguaglianza tra Parigi e resto della Francia, ma anche del cleavage centro-periferia.

"La grave crisi sanitaria che stiamo vivendo sta aggravando le disuguaglianze sociali in un modo che non ha precedenti", scrive su HuffPost Anne Lambert, sociologa francese.

In tutti i campi: condizioni di vita, esposizione alle malattie, gestione della vita domestica, genitorialità, lavoro ed educazione. Soprattutto nella capitale francese, si vive in alloggi piccoli - visti i prezzi, che hanno superato gli 11mila euro per metro quadrato - e sovraffollati. Chi ha un giardino, inutile dirlo, vive meglio la quarantena.

"Il personale sanitario, i funzionari pubblici (polizia, insegnanti), ma anche il proletariato urbano (spazzini, guardie di sicurezza...) sono in prima linea per arginare l'epidemia di Covid-19 e garantire la continuità della vita sociale (sicurezza delle persone, dei musei, ecc.), mentre le classi superiori, inizialmente sovraesposte al virus per l'alto numero di contatti sociali e la frequenza dei loro viaggi, hanno abbandonato le città per cercare rifugio altrove", aggiunge Lambert.

C'è chi ha padre medico in ospedale ed è stato avvertito per tempo dell'ondata di piena in arrivo: ora, abbiamo avuto notizia, è sulla costa mediterranea, camera vista mare.

Per le classi sociali in trincea - in quella "guerra" dichiarata da Macron al virus - è difficile garantire ai propri figli quella "continuità pedagogica" casalinga che richiede presenza e attenzione.

Di fronte a questa situazione, e per impedire passeggiate fuori luogo, sempre più autorità locali in Francia hanno introdotto dispositivi per impedire l'accesso a spiagge e massicci montani. Anche il surf è vietato.

Il problema dell'ineguaglianza di fronte al coronavirus riguarda tutti, e ha investito in primis Wuhan; anche da noi in Italia si è dibattuto a lungo sui ricchi scappati in villeggiatura.

Il magazine americano Time ha messo in guardia: la crisi dovuta al coronavirus potrebbe toccare in maniera sproporzionata le fasce più povere della popolazione, soprattutto nel contesto americano dove le misure di welfare e sostegno alle famiglie in difficoltà non sono le stesse rispetto alla Francia, e sei americani su 10 hanno meno di 1.000 euro sul conto.

Quanto ai super-ricchi, scrive il NYT, loro hanno l'imbarazzo della scelta nel proteggersi dal Sars-Cov-2.

In Spagna, indica l'edizione in lingua di Euronews, "la sensazione tra la popolazione è che i tamponi non siano accessibili ai pazienti con sintomi lievi. Il che contrasta con il gran numero di test realizzati da politici, personaggi famosi e sportivi che ottengono i risultati con celerità. Sui social network ci si lamenta sempre più".

"Mi dispiace molto che Idris Elba (l'attore, n.d.R.) non stia bene, ma dobbiamo svegliarci: tutte queste celebrità sono state testate (nonostante "NON ABBIANO SINTOMI") mentre la popolazione generale non lo è (anche con sintomi gravi). Ai ricchi viene fatto il tampone, anche senza sintomi. Lo stesso non vale per il resto di noi", si è sfogata su Twitter la scrittrice Jennifer Schaffer.

Tornando alla Francia, il primo accenno al problema è comparso nel discorso alla nazione del presidente Macron del 12 marzo scorso: "Questa pandemia rivela che ci sono beni e servizi che devono essere collocati al di fuori delle leggi del mercato".