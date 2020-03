Coronavirus: anche in Iran si canta dai balconi

Dopo l'Italia anche in Francia e in Olanda balconi in festa per abbattere la solitudine. A Parigi urla di sostegno dai balconi. Ad Amsterdam applausi per gli operatori sanitari. E in Iran cantano dai balconi proprio come in Italia, approfittando dell'occasione per scandire l'inno anti-regime.

Il silenzio è piombato sulla caotica Venezia. Ma le campane continuano a suonare. E l'acqua della laguna non è mai stata così pulita.

I volontari sono all'opera non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti. C'è chi impiega il proprio tempo per portare la spesa a casa ai più anziani.

E molti musicisti come John Legend usano i social media per dare serenità a un mondo in preda all'ansia.