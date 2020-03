I costi dello spreco alimentare

Riuscire a ridurre gli sprechi alimentari che impatto avrebbe sull'ambiente e sull'economia? L'abbiamo chiesto agli esperti del progetto Terafood.

"Per la produzione di cibo - pesce carne e quant'altro - consumiamo molta energia, molta acqua, terreno, carburante eccetera - spiega il professor Frank Devlieghere dell'università di Ghent. - Quindi, quando una parte di questo cibo non viene consumata, significa che tutte queste risorse sono state usate per niente. Se riuscissimo a evitarlo, questo avrebbe un enorme impatto ambientale. Circa il 25-30 per cento del cibo viene buttato in Europa. Allora se si riuscisse a buttarne magari il 10-20 per cento in meno, sarebbe già un buon risultato".

Per il coordinatore del progetto, Mathias Vanwolleghem, si tratterebbe anche di una vittoria personale: "Lo spreco alimentare - riassume - rappresenta circa il 30 per cento dell'utilizzo dell'acqua sulla terra, nell'ambito della produzione rappresenta quasi 600 miliardi di euro di fatturato nel mondo ogni anno, e per me, in quanto scienziato e appassionato di scienza, avere la possibilità di utilizzare soluzioni scientifiche per affrontare un problema della vita di tutti i giorni, è qualcosa che scalda il cuore".