Contagio e psicosi sembrano non conoscere confini. L'ultima a entrare nel club di cui nessuno vuol far parte è l'Austria, dove una coppia è stata messa in quarantena in un ospedale di Innsbruck

Nel Regno Unito i bambini di ritorno da una gita nel nord Italia sono stati rimandati a casa da mentre il complesso scolastico veniva sterilizzato in via cautelativa hanno una pulizia profonda.

A Tenerife, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie, centinaia di ospiti di un hotel sono finiti in quarantena dopo che un turista italiano è stato ricoverato in ospedale per via di un sospetto contagio.

Contagi in aumento

La stragrande maggioranza delle infezioni rimane in Cina, epicentro dell'epidemia. Ma ora più di 40 paesi hanno segnalato casi.

In Iran, dove sono morte più persone a causa del virus che in qualsiasi altro paese al di fuori della Cina, anche il viceministro della salute è risultato positivo, subito dopo essere apparso evidentemente febbricitante, proprio mentre in un appello televisivo cercava di minimizzare la situazione nel paese.

In seguito ha pubblicato un video online, promettendo di portare il virus sotto controllo nel giro di settimane. Ma Teheran intanto continua a rifiutare di imporre quarantene e il santuario sciita della città di Qom che attira milioni di pellegrini è ancora aperto, nonostante sia il centro di un focolaio del virus.

Nel frattempo i funzionari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di ritorno da una missione in Cina, hanno consigliato ai governi di prepararsi per un'ulteriore diffusione del virus.