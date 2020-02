Italia, sette le vittime del Covid-19

È salito a sette il numero dei morti per il coronavirus in Italia. Ultimo, in ordine di tempo, un 62enne dializzato che era stato trasferito da Lodi all'ospedale Sant'Anna di Como.

Intanto 11 comuni del lodigiano e uno del padovano restano isolati. Sono le aree "focolaio" del nuovo coronavirus, che le autorità sanitarie stanno provando a contenere, con misure come il divieto di allontanamento e ingresso, assicurato grazie ai posti di blocco.

Nel frattempo aumentano i contagi: 229 in totale in Italia, di cui 167 solo in Lombardia, e solo un caso di guarigione. Tuttavia, per il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, la situazione è sotto controllo

"In Italia si è cercato di arginare la diffusione del contagio con delle misure maggiormente precauzionali. Abbiamo registrato due focolai nel nostro Paese e siamo intervenuti con misure impegnative pesanti e quindi riteniamo che nel nostro Paese ci sia la sicurezza e si possa venire tranquillamente".

Mentre si affronta l'emergenza negli ospedali italiani, all'estero iniziano a prendere le prime misure precauzionali. I passeggeri di un volo Alitalia partito da Roma sono stati fermati dopo l'atterraggio a Mauritius, nell'Oceano Indiano. Ai 40 turisti provenienti da Lombardia e Veneto, non è stato permesso di scendere a terra.