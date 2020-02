L'Irlanda al voto all'ombra della Brexit

Sono state aperte alle ore 7 di sabato le urne d'Irlanda, dove si vota in una consultazione politica molto speciale, all'ombra della Brexit. La Repubblica dell'arpa potrebbe svegliarsi fra poche ore con una maggioranza diversa, guidata dalla sinistra nazionalista dello Sinn Fein, dato nei sondaggi davanti ai due partiti filo-europeisti di centro-destra che da sempre si contendono il potere a Dublino - il Fianna Fail di Micheal Martin (liberali europei) e il Fine Gael del premier uscente, Leo Varadkar integrato nel (Ppe).

Sarà vero cambio?

Per mantenera contnuità le vecchie formazioni potrebbero essere costrette stavolta a un governo di coalizione. In palio ci sono i 159 seggi della Camera bassa (Dail Eireann) del parlamento di Dublino, per i quali sono in corsa oltre 500 candidati di 39 collegi elettorali, ai quali sono chiamati 3,4 milioni di elettori. I seggi resteranno aperti fino alle 22 ora locale (le 23 italiane). Varadkar, primo leader irlandese figlio di padre immigrato e gay dichiarato, non s'arrende e intende completare lui il complicato iter Brexit consapevole di avere un elettorato che vede proprio nella ritirata inglese un elemento di fiducia per maggiori "autonomie" da Londra. L'eventuale governo di coalizione non sarà così agevole da gestire.