Kosovo, il premier Kurti parla dei dazi su import dalla Serbia

Nel corso di un incontro a Pristina con il capo della delegazione europea Natalja Apostolova il nuovo premier del Kosovo Albin Kurti ha promesso l'abolizione dei dazi del 100% sulle importazioni dalla Serbia se Belgrado accetterà il principio di piena reciprocità.

Albin Kurti: "Come governo, siamo arrivati alla situazione attuale anche grazie al nostro impegno di reciprocità politica, economica e commerciale con la Serbia, in sostituzione della tariffa del 100 per cento. Non stiamo dicendo che torneremo a relazioni asimmetriche con la Serbia, al contrario faremo progressi, trasformando la nostra soggettività in una questione di integrità (...)".

Secondo fonti di stampa serbe, sul governo di Pristina stanno arrivando forti pressioni dagli Stati Uniti per una abolizione dei dazi e per la ripresa del dialogo tra i due paesi. Per i giornali di Belgrado il governo Kurti non avrebbe alternative al fatto di adeguarsi alle richieste di Washington perché "sono gli Stati Uniti il paese a cui il Kosovo deve la sua indipendenza".