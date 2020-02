Cuba: dissidente Guillermo Fariñas di nuovo arrestato

È uno dei dissidenti cubani più noti nel mondo. Guillermo Fariñas già insignito del premio Sakharov dell'Unione Europea è stato nuovamente arrestato dal regime cubano. Per il momento s'ignora il motivo e se esista una qualsiasi incriminazione. La notizia è stata data dalla figlia con un tweet.

Non ci sono state molte reazioi ugfficiali anche se il presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha solo affermato che un tentativo di screditare il paese agli occhi del mondo era stato sventato. Guillermo Fariñas è leader del Fronte Antitotalitario e combatte da anni per la fine del comunismo nell'isola caribica. A causa delle molteplici detenzioni e delle pessime condizioni in cui è stato mantenuto, è affetto da numeroso patologie.

Il tweet della figlia del dissidente

Fariñas è stato avvicinato da agenti del Dipartimento di Sicurezza dello Stato (Dse) mentre si recava all’Ambasciata di Spagna all’Avana. Lì aveva un appuntamento per ricevere un visto per recarsi in Spagna e Bruxelles. A Bruxelles, Avrebbe dovuto incontrare alcuni eurodeputati di diversi partiti. Era previsto anche un incontro con Javier Nino, rappresentante del Servizio europeo per l’azione esterna, e la partecipazione a una sessione della sottocommissione per i Diritti umani dell’Unione europea.

Questo nuovo atto del governo segna una nuova stretta nei confronti dell'opposizione.