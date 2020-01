Il Coronavirus terrorizza l'Occidente

Cina: più di 40 morti in 24 ore

Quasi 6.000 persone bloccate per ore su una nave da crociera a Civitavecchia, per dei sintomi sospetti di una coppia a bordo. I primi due casi accertati in Italia e l'Organizzazione Mondiale della Sanità che parla ormai di "emergenza globale". Sale in Europa e nel mondo la febbre da Coronavirus, con più di quaranta morti in Cina nelle ultime 24 ore e un totale che supera ormai i 210.

AP Photo/Chiang Ying-ying

Roma interviene e rassicura: "Chiuso il traffico aereo. I cittadini stiano tranquilli"

Dal Ministro della Salute Roberto Speranza - informa il premier Conte -, un'ordinanza che fa dell'Italia il primo paese UE a chiudere il traffico aereo da e per la Cina. "La situazione è sotto controllo - dice, però - i cittadini devono stare tranquilli". Circa 200 quelli di cui la Francia ha intanto avviato il rimpatrio, come tra gli altri anche Stati Uniti e Giappone.

AP Photo/Andrew Medichini

Collegamenti annullati e compagnie in fuga: il virus nei cieli

Si allunga intanto la lista delle compagnie aeree che hanno sospeso i collegamenti con la Cina. Una misura - sulle orme dei colossi europei KLM, British Airways e Iberia - rivendicata oltre-oceano anche dal personale di American Airlines, che ha addirittura presentato un esposto, per invocare uno stop ai voli per ragioni sanitarie.

AP Photo/Ross D. Franklin

L'OMS: "Emergenza sanitaria globale. Ma il problema non è la Cina"

Con l'ormai avvenuto sorpasso sulla Sars per numero di contagi, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rompe gli indugi, dichiarando l'emergenza sanitaria globale. "La Cina sta facendo il dovuto - è il messaggio - ma bisogna limitare la diffusione del virus". "Dichiariamo l'epidemia globale di coronavirus un'emerganza pubblica di portata internazionale - l'annuncio fatto a Ginevra dal direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus -. La principale ragione di questo passo non deriva da quanto sta accadendo in Cina, ma di quanto sta accadendo negli altri paesi". "In particolare - ha spiegato - la nostra principale preoccupazione è il rischio che il virus si propaghi in paesi con un sistema sanitario più fragile e meno efficace".

AP Photo/Gemunu Amarasinghe

E mentre salgono a 18 i paesi in cui sono stati accertati dei casi, l'onda lunga del Coronavirus si abbatte anche su mercati ed economia, con colossi come Google, Ikea e Starbucks che in via precauzionale chiudono temporaneamente le porte dei loro stabilimenti in Cina, Hong Kong e Taiwan.