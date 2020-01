Come evolve la crisi del vulcano nelle Filippine

Ma c'è anche una maniera costruttiva di affrontare l'emergenza eruzioni. Tonnellate di rifiuti di plastica sparsi nell'ambiente vengono riciclate e mischiate con le ceneri liberate dai crateri, per farne mattoni da costruzione. Da una crisi naturale la soluzione per affrontare due crisi antropiche, quella ambientale, dei rifiuti della plastica, e quella degli alloggi. Un'idea a dir poco vulcanica.

Nubi dense di cenere e lapilli, oscurano il cielo, vicino a Manila, nelle Filippine. Potrebbero annunciare una nuova eruzione del vulcano Taal. Ma le autorità hanno concesso una manciata di ore agli evacuati delle zone circostanti per tornare nelel abitazioni e recuperare i loro averi. Segno che la catastrofe non è imminente.

