0Abbiamo impacchettato Dragon con tutti questi campioni in una coreografia molto specifica, in modo che tutte queste scienze del freddo - scienze congelate e scienze refrigerate - potessero rimanere fredde durante il viaggio di ritorno sulla Terra e, quindi, essere recuperate dagli equipaggi di terra e distribuite a tutti i diversi centri interessati e ai loro ricercatori per ulteriori studi.

Abbiamo festeggiato il primo Capodanno a Mosca - e abbiamo cantato e brindato il più possibile. E poi verso le 11, quando era mezzanotte in Italia, che è il mio paese, ho festeggiato per il Capodanno italiano, e poi alla mezzanotte GMT, abbiamo celebrato a bordo della nostra stazione spaziale.

Mentre il resto del mondo celebrava le festività e il nuovo anno, la vita a bordo della stazione spaziale continuava, occupata come al solito, se non addirittura di più.

In questo nuovo episodio delle nostre " Cronache dallo Spazio " (titolo originale: " Space Chronicles "), l'astronauta italiano Luca Parmitano , Comandante della ISS (Stazione Spaziale Internazionale ) corrispondente "spaziale" di Euronews ci racconta come hanno trascorso le feste lassù...

