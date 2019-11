La prima arriva dalla Francia, da un tutor liceale di nome Maarten Das: "In che modo l'esplorazione spaziale e la scienza nello spazio possono aiutarci a trovare soluzioni per il cambiamento climatico sulla Terra?"

Luca ha scelto le sue preferite e risponderà una ad una in una serie settimanale chiamata Ask Our Astronaut.

Si va dal sublime - come la domanda di Juliette, 10 anni, che chiede quale dei cinque sensi gli astronauti usino di più nello spazio - al ridicolo: "Come scoreggiate nello spazio?"

